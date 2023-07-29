【おすすめ】 FreshService SHIRT フレッシュサービス シャツ

FreshService

GIANNETTOジャンネットBordeauxボルドーリネン100％XS（37）

CORPORATE REGULAR COLLAR SHIRT

80s Perfume柄 半袖シャツ 白 高級品明記 ポリシャツを トラッドに



FreshService / S/S REGULAR COLLAR SHIRT

ドロップショルダーのゆったりとしたシルエットのレギュラーカラーシャツ。

96SS コムデギャルソンオムプリュス ドット キュプラシャツ



古着 90s ラルフローレン オープンカラーシャツ ネイビー 開襟シャツ 紺



70s ボディ美品 A5シルクMIX ヨーロッパ中世絵画柄 開襟シャツ 超高級品

シンプルなデザインながら身頃のサイド部分にはFreshServiceらしい大容量のポケットを内蔵。機能性も兼ね備えています。

ウェアハウス ネルシャツ



ブラックレーベルクレストブリッジ 麻混クレストブリッジチェックシャツ

素材には高密度で織り上げられ、適度なハリと耐久性を持つストライプ柄のコットンブロード地を使用。通年でご利用いただける一着です。

USA VINTAGEアメリカ古着ラルフローレンコットンボタンダウンシャツ



野村訓市着Wackomaria お化けシャツ 新品未使用 M

右裾部分にはスペックプリントを配置しています。

stussy 23ss WRINKLY GINGHAM SS SHIRT 完売品



VERSACE ヴェルサーチ ブルゾン 総柄刺繍ビッグロゴ ブラック



CRIMIE(クライミー)シャツ☆

無地 WHITE / NAVY / BLACKの3色に加えストライプ柄の3色のご用意もございます。

DAIWA PIER 39 TECH ANGLER`S SHIRTS L/S



新品 サンサーフ デューク スペシャル Lサイズ 2013年モデル

素材：COTTON 100%

【即完モデル】stussy ステューシー ワークシャツ 半袖 バックロゴ

SIZE F：肩幅 64 身幅 79 着丈 82 袖丈 56 cm

総柄 アート 新聞 広告 大正 昭和 レトロ 開襟 半袖シャツ

モデル身長：175cm/着用サイズ：F

コムデギャルソンシャツ COMME des GARÇONS SHIRTS ポリ



GOLF WANG ストライプ ワークシャツ(M)

Mat.：COTTON 100%

ワイスリー Y3 クラシックロングシャツ



超希少！アメリカ製オックスフォード ボタンダウンシャツ ブルックスブラザーズ M

オンラインサイトで購入しましたがサイズが合わない為出品します。

2017SS MARNI バイカラー ドレスシャツ マルニ 44 イタリア製



kapital キャピタル KOUNTRY カントリー パッチワーク シャツ

新品未使用で室内試着のみです。

アナクローム ロングシャツ

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

FreshServiceCORPORATE REGULAR COLLAR SHIRTドロップショルダーのゆったりとしたシルエットのレギュラーカラーシャツ。シンプルなデザインながら身頃のサイド部分にはFreshServiceらしい大容量のポケットを内蔵。機能性も兼ね備えています。素材には高密度で織り上げられ、適度なハリと耐久性を持つストライプ柄のコットンブロード地を使用。通年でご利用いただける一着です。右裾部分にはスペックプリントを配置しています。無地 WHITE / NAVY / BLACKの3色に加えストライプ柄の3色のご用意もございます。素材：COTTON 100% SIZE F：肩幅 64 身幅 79 着丈 82 袖丈 56 cmモデル身長：175cm/着用サイズ：FMat.：COTTON 100% オンラインサイトで購入しましたがサイズが合わない為出品します。新品未使用で室内試着のみです。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

WACKOMARIA 百合アロハ RED Lサイズジュンヤワタナベ ノースフェイス コラボ DUFFLE SHIRT JACKETgraphpaper オーバーサイズ バンドカラー シャツ白 comoli