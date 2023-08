素晴らしい 【マフラー・スペアボタン付】総柄 ダウンコート ダウンジャケット

総柄 ダウンコート

着丈:112cm

身幅:67cm

肩幅:61cm

袖丈:61cm

裾幅:74cm

マフラー

縦:20cm

横:100cm

※測定値の若干の誤差はご了承下さい

※採寸は平置きで行っております

本商品はクールでかつハイセンスなダウンコートになります

黒色の生地にタイダイ染を思わせるパターンを落とし込んだ、非常にグッとくるデザイン★彡

インパクトは十分にありながらも、着回しが損わないように考慮されているのが嬉しいポイントです♪

カジュアルからキレイめまで、幅広いジャンルに応用頂けるかと^^

また、本商品とセットのマフラー(4枚目画像)も活用して頂ければ、さらに洗練されたスタイルを楽しんで頂けます!

ぜひぜひ、お買い求め下さい!!

なお、本商品はUsed商品となりますので、もし少しでも気になる方に関しましては、恐れ入りますが、ご遠慮下さいm(_ _)m

実際は着用感及び使用感はございますが、特に目立ったダメージは無いので、これからもご愛用頂けます

その他に、本商品に関して気になることがございましたら、何でもお気軽にご質問・相談下さい!!

#mb

#コート

#ダウンコート

#総柄

#デザイン

#マフラー

#ステンカラーコート

#アウター

#ジャケット

