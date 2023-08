大阪近ければ送料無料

【商品状態説明】

S 商品のフレーム、タイヤ、パーツなどの

状態が全てにおいてとても綺麗

商品本体の年数がまだまだ新しい

S− 商品のフレーム、タイヤ、パーツなどの

状態が全てにおいてとても綺麗

商品の本体の年数が少し古い

A 商品のフレーム、タイヤ、パーツなどに

少し傷がある

A - 商品のフレーム、タイヤ、パーツなどに

少し傷がある

商品自体は綺麗だが少し年数が古い

B 商品のフレーム、タイヤ、パーツなどに

目立つ傷が多々ある

B - 商品のフレーム、タイヤ、パーツなどに

目立つ傷がある、年数も古い

走る曲がる止まる変速などはスムーズに行える

C ジャンクに近い、走る止まる曲がるなどが

行えるが少し修理が必要

D ジャンク

【商品の総合評価点】

【S-】 【95】

【評価理由】

文句なしの全体的にとても綺麗なのでこの点数にしました

【商品名】

FELT F95

【年式】

2015

【詳細】

フレーム素材 アルミ

フォーク素材 カーボン

タイヤサイズ 700×23c

リアディレイラー shimano製 SORA

フロントディレイラー shimano製 SORA 2×9

STIレバー shimano製 SORA

サドルシートポスト FELT

ホイール RSL

スポーク ステンレス

ドリンクホルダー TOPEAK

サイクルコンピュータ付き

こちら2015年製のFELTですが傷もなく錆もないので

最高の状態です!

種類···ロードバイク

特徴···完成品

商品の情報 ブランド フェルト 商品の状態 未使用に近い

