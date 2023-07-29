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【有名人芸能人】 ギガバイト製　DDR4 4400　メモリー　16GB PCパーツ

商品の説明

ギガバイト製のDDR4 4400 16GBメモリーです。
LIAN LI GALAHAD AIO 360　水冷
現在使用しているパソコンのメモリー交換を行ったので出品しました。
マザーボード Z370M-S01 Core i5-8400 CPUクーラー付き
動作確認済みです
バートル　ファン、バッテリーセット！！2023 19V！！
メモリ容量...16GB

ZOTAC GEFORCE GTX 1080ti FOUNDERSEDITION

商品の情報

ブランドギガバイト
商品の状態目立った傷や汚れなし

【新品未開封】GAINWARD GeForce RTX3070Ti

ASUS PRIME Z790-P D4 CSM

POWER COLOR 5700 XT 8GB Red Devil
ギガバイト製のDDR4 4400 16GBメモリーです。現在使用しているパソコンのメモリー交換を行ったので出品しました。動作確認済みですメモリ容量...16GB

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ブランドギガバイト
商品の状態目立った傷や汚れなし

【有名人芸能人】 ギガバイト製　DDR4 4400　メモリー　16GB PCパーツ

1分钟前

【有名人芸能人】 ギガバイト製　DDR4 4400　メモリー　16GB PCパーツ

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【有名人芸能人】 ギガバイト製　DDR4 4400　メモリー　16GB PCパーツ 【有名人芸能人】 ギガバイト製　DDR4 4400　メモリー　16GB PCパーツ

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