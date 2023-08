■ WH / ダブルエイチ 菅原靴店別注 レースアップスニーカー ■

2回通勤時に履いたのみで、勤務中は履き替えてますので、ほぼダメージはないかとおもいます。

即完売モデルになります!

ダブルエイチの靴は履き心地抜群です!

サイズは写真の最後になります。

これからの季節に重宝するかと思います(^^)

多くの男性を魅了し、再入荷に次ぐ再入荷がすべて完売という大人気ブランド「WH」より2022年秋冬の新作が到着!

これまで新作が登場するたびに好評を博した“スニーカー”。今季はこれまでのスポーティーなディテールを持ったモデルとは異なり、大人のカジュアルスタイルにハマるモデルを菅原靴店で別注いたしました。

それがこちらのレースアップスニーカー。ホワイトとブラックのカラーにはアッパーにフレンチキップを使用しており、グレーのカラーはアッパーに撥水スエードを使用しており、全天候に対応。スエード自体は毛足が短く足元をエレガントに彩ります。

足馴染みもよく、クッションの効いたインソールと相まって非常に気持ちの良い履き心地をご体感いただけるはず。

ソールも特徴的で、EVA素材を使用しておりますので約4cmの厚みがありながらも非常に軽量、長時間の着用でも疲れにくい一足となっております。

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 未使用に近い

