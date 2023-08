新品入荷 【新品】匿名配送 完売品！Noela ノエラ ウエストペプラムデニムスカート ロングスカート

ノエラのウエストペプラムデニムスカートです。

新品未着用です。

冷暗所で大切に保管しています。

サイズはM、カラーはブラックデニム(グレー)です。

定価+各種手数料にて購入しましたが、そちら以下のお値段でお買い得に出品しています☺︎

すでに完売している商品です!

しっかりとした生地感なので、季節問わず着用いただけます❤︎

#hnの全商品 #hnのファッション

このほかにも多数出品しています。

即購入OK❣

プロフ必読の上、お気軽にコメントなさってください✩⡱

以下公式引用↓

ウエストにドッキングしたペプラムがポイントのデニムスカート。トップスを選ばず合わせやすい万能スカートで、すっきりとスタイルアップして着て頂けます。

ノエラでは新鮮なブラックデニムを展開し、コーディネートに取り入れやすいきれいめなグレーに仕上げました。

素材 綿99% ポリウレタン1%

着丈87.0cm(ペプラム巾 21.0cm) ウエスト68.0cm ヒップ92.0cm

【発送方法】

匿名配送(郵便局またはヤマト運輸)

【梱包方法】

ビニール袋で防水対策

ジーンズ ジーパン 黒 ロングスカート 新品未使用 新品未開封 新品

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

シルエット···タイト

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ノエラ 商品の状態 新品、未使用

ノエラのウエストペプラムデニムスカートです。新品未着用です。冷暗所で大切に保管しています。サイズはM、カラーはブラックデニム(グレー)です。定価+各種手数料にて購入しましたが、そちら以下のお値段でお買い得に出品しています☺︎すでに完売している商品です!しっかりとした生地感なので、季節問わず着用いただけます❤︎#hnの全商品 #hnのファッションこのほかにも多数出品しています。即購入OK❣プロフ必読の上、お気軽にコメントなさってください✩⡱* ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ *以下公式引用↓ウエストにドッキングしたペプラムがポイントのデニムスカート。トップスを選ばず合わせやすい万能スカートで、すっきりとスタイルアップして着て頂けます。ノエラでは新鮮なブラックデニムを展開し、コーディネートに取り入れやすいきれいめなグレーに仕上げました。素材 綿99% ポリウレタン1%着丈87.0cm(ペプラム巾 21.0cm) ウエスト68.0cm ヒップ92.0cm* ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ *【発送方法】匿名配送(郵便局またはヤマト運輸)【梱包方法】ビニール袋で防水対策* ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ *ジーンズ ジーパン 黒 ロングスカート 新品未使用 新品未開封 新品 カラー···ブラック柄・デザイン···無地シルエット···タイト素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬#カプリシューレマージュ#KBF#アーバンリサーチ#カージュ#moussy#スライ#チャオパニック#チャオパニックティピー#シップス#ロッソ#GU#UNIQLO#アングリッド#ZARA#ザラ#EMODA#ムルーア#グリーンレーベル#コーエン#ナチュラルビューティベーシック#グローバル#アパルトモン#ビームス#ブージュルード#ルクールブラン#スピックアンドスパン#ロペピクニック#ティティベイト#ディーホリック#アマイル#トゥデイフル#ディスコート#フーズフーギャラリー#イエナスローブ#ミスティックなどのブランドがお好きな方にもオススメです◎

