大人気新作 ISSEY MIYAKE スリットスカート　ウール　ブラック　M ロングスカート

ISSEY MIYAKE

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イッセイ ミヤケ

2023SS新品タグ付コラージュ ガリャルダガランテペイント柄マーメイドスカート

スリットスカート ウール

plantation☆ラックスcrepeギャザースカート/ホワイト♪

色:ブラック

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サイズ:M

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ウエスト:72cm

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総丈:82cm

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素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ISSEY MIYAKEイッセイ ミヤケスリットスカート ウール色:ブラックサイズ:Mウエスト:72cm総丈:82cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。☆匿名発送☆送料無料 ☆即購入

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