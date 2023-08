色:黒

赤西仁 meTシャツ

サイズ:Sサイズ

一度も着ていない新品です。

袋からも出していません。

デリケートな方、デリカシーの無い方の購入はご遠慮下さい。

みそきんステッカーもお付けします

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

