【超特価sale開催】 U.S Surplus 米軍/ECWCS Gore-texパーカー マウンテンパーカー

ECWCSのGore-texマウンテンパーカー(恐らく後期型)、アメリカ製です。

サイズ表記はL-Regular、ライナーはなしです。

両袖にベンチレーション用のジップとベルクロあり、フロントはダブルジップです。

表面左下の方に若干の汚れ(写真4枚目参照)がございますが、デイリーユースとしては状態良好です。

以下サイズ詳細となります。

------

着丈:73cm

身幅:44cm

袖丈:77cm(ラグランスリーブのため正確には計測が不可ですが、肩の付け根部分から計測しました。概算値として扱い下さい)

※全て平置き実寸

------

U.S. Army

Mountain Jacket

マウンテンジャケット

アウトドア

ゴアテックス

シェルジャケット

軍物

カモフラ柄

ミリタリー

ウッドランドカモ

アメリカ軍

米軍放出品

カラー···グリーン

柄・デザイン···その他

素材···ナイロン

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

