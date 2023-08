マッシュスタイルラボより

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スタイリング 商品の状態 新品、未使用

マッシュスタイルラボよりスタイリングケイシラハタStyling keishirahataニットドッキングワンピースです♡オーバーサイズワンピースです。【線維の宝石】と呼ばれる冬の人気素材カシミヤ混なので寒い季節に重宝します。サイズ:0【S】1〜2サイズ程、表記より大きいかと思います。身幅:47cm袖丈:57cm着丈:120cm【素材】ニット部分レーヨン:36ナイロン:35ポリエステル:25カシミヤ:3ポリウレタン:1布部分ポリエステル:100%素人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。定価:27000円+税オーバーなサイズ感が愛らしいニットプルオーバーと、艶のある素材で女性らしい華やかさを伝えるロングスカートをドッキングしたワンピース。切り替え部分のラウンドラインは、サイドをくくってすっきりとした印象に。スニーカーなどを足元に、カジュアルにまとめるのもオススメです。トップは綿の10倍の強度があるナイロンが入り長く愛用でき何かに引っ掛けても簡単には裂けません。またポリエステルで快適な着心地をサポートし冬の不動人気のカシミヤで暖かさを与えます。スカートは快適にそしてシワになりづらいポリエステルで程よいツヤ感が全体のシルエットをキレイにまとめます。袖元のふわっと大きめの作りで人気のオーバーサイズが窮屈感なく程よい着心地です。限定一点のみのタグ付き新品になりますのでどうぞ宜しくお願い致します。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···秋、冬StylingワンピースStylingコートスタイリングワンピースカシミヤ混ニットワンピーススナイデルマイストラーダフレイアイディーリリーブラウンファーファー

