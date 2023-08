#古着屋ごったい一覧はこちら

☆ザノースフェイスのバルトロライトジャケット HYVENT 800です。

☆色:PINKです。

☆サイズ:タグ表記85/ Mサイズ(レディース)

着丈:63cm

身幅:47cm

肩幅:40cm

袖丈:59cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

☆状態

・傷や汚れがあります。両袖に使用感があります。

使用には問題ありませんが、中古品ということをご理解いただいた

上で、ご購入をお願いします。

・ハウスクリーニング済みですので、すぐに着用いただけます。

●発送方法

・発送はらくらくメルカリ便ORゆうパケットポストで

行います。

・水濡れ防止で茶封筒ORビニールの袋に入れたのち、

梱包して発送します。

・梱包サイズの都合上、圧縮して包装します。

商品到着後、袋を開けると空気が入り、元の状態に戻

りますがシワなどが残る場合がありますので、あらか

じめご了承ください。

・梱包資材は再利用する場合があります。

●その他、注意事項

・自宅にて保管しております。

・ペットや喫煙者はおりません。

#古着屋ごったい

管理番号:4

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

