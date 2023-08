Ergobaby(エルゴベビー) エルゴベビー (Ergobaby) 抱っこひも メッシュ おんぶ 前向き抱き(洗濯機で洗える) ベビーキャリア 成長にフィット オムニ360

Ergobaby(エルゴベビー) エルゴベビー (Ergobaby) 抱っこひも メッシュ おんぶ 前向き抱き(洗濯機で洗える) ベビーキャリア 成長にフィット オムニ360 【OMNI360オムニスリーシックスティ】抱き方1.対面抱き2.前向き抱き3.おんぶ4.腰抱き耐荷重:20kg1.エルゴノミックシート:新生児から幼児まで(3.2kgから20kg)成長に合わせて形を変え、前向き抱きにも対応2.クロス装着のできる肩ストラップ&腰サポート付きウエストベルト:バランスよく荷重を分散。長時間の抱っこも疲れにくい。3.ヘッド&ネックサポート:首がすわるまで、3ステップでしっかりサポート4.日よけ風よけ用のフードを内蔵5.専用ポーチ付き:ベビーキャリアに取り付け可能(ベビーウエストベルトとは併用できません)開封未使用、外装に破損や汚れなどがあります開封品の為保管中にできた僅かな汚れ、小傷があります。※材質により傷や汚れが目立つ場合がございます。付属品について、ご購入前に必ず画像に目を通して現状をご確認ください。素人検品の為見落としなどございましたら申し訳ございません平日発送となります、土日祝日発送できません。フリマ売買のため、保証は適応外となります。191653003521

