◆値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

◆ブランド

NIKE AIR JORDAN

◆Nike Air Jordan 1 RETRO HIGH OG NRG "NOT FOR RESALE / Varsity Red"

◆サイズ表記

26.5

◆購入元

海外の友人からのプレゼント

◆状態

USED

ホームクリーニング済(タバコ臭・ペット臭無し)

◆発送

未定

ご購入の際は写真を見て自己責任でお願い致します。

2018年ごろに海外の友人が2足購入できたらしく、一足日本に送ってくれました。最近ではサイズが合わなくなり泣く泣く出品となりました。

※商品すり替え・トラブル防止のため、返金や返品の対応は致しておりませんのでご理解の上ご購入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

