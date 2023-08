【本日特価】 Searoomlynn⭐︎新品未使用⭐︎ ヘンリーネックショートロンパースチャコール オールインワン

Searoomlynn即完売したヘンリーネックショートロンパース、お色は人気のチャコールです。

ロンパースが増えすぎて、着る機会がなかなかないので綺麗なうちに出品です。ホワイトも出品しております。チャコールは着ようと思ってましたので、タグは切ってしまいましたが、一度も着ていません(-。-;

お探しだった方是非ご検討下さいませ!

ヘンリーネックのロンTを、ショートロンパースに落とし込みました。

ミリタリーなムードがこなれ感たっぷりの、ヘルシーカジュアルな1枚。

【生地はヴィンテージを参考に】

ヴィンテージの軍物ヘンリーネックロンTを参考に、

生地から作り上げたオリジナルアイテム。

しっかり目の詰まったコットン100%で、

パイルのような裏毛が着心地抜群です。

ネック部分は別地のコットンの布帛を採用しました。

【ゆるりなボクシーシルエット】

ストンとストレートに落ちる、BOX型シルエット。

無駄を削ぎ落としたクリーンなデザインです。

前ボタンを開けてインナーのTシャツを見せたり、

上にベストなどを羽織ってもOK。

スニーカーなどのラフなコーデから、ブーツやミュールまで

コーデの幅が広がる便利な1枚です。

【のっぺりしないディテール】

袖のカフス部分にタック入りで若干ふんわりするアームデザイン。

ヒップの大きなポケット、背中のヨーク切り替えやセンターはぎも

シンプルなデザインのアクセントになっています。

両サイドにもポケット付きなので、1枚で気楽に出掛けられます。

身長も目安にお選びください。

S:~159cm/M:160cm~

パンツ丈···ショート・ひざ上丈

柄・デザイン···無地

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シールームリン 商品の状態 新品、未使用

