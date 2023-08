Rainbow country レインボーカントリー

■サイズM

肩幅:44cm

身幅:53cm

着丈:69cm

※素人採寸

■カラー:バーガンディー

■状態:全体的に多少の色あせがありますが美品です。

今はなきMAHARO別注の商品になります。今では作られていないヌバックを使用したダウンベストでポケット部分に革が取り付けられた豪華な使用になっています。

この時期革ジャンの上に着用すれば寒い日でも乗り切れると思います。

カテゴリーはリアルマッコイズをお借りしております。

#ロクマル出品リスト←他にも色々出品中!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザリアルマッコイズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザリアルマッコイズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

