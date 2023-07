ランキング2022 ウィメンズ エアジョーダン1 Low×TravisScott スニーカー

Travis Scott × Nike WMNS Air Jordan 1 Low OG "Medium Olive"

SNKRS当選品です。

すり替え等防止の為返品等NGでお願いいたします。

NIKEのダンボールは捨ててしまいましたが内側の箱はそのままで新しいダンボールに入れ発送致します。

価格のご相談もお気軽にどうぞ!

サイズ:23.5cm

メインカラー···グリーン

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

カラー···グリーン

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

