ルイヴィトン表参道店にて購入。

NIKE エアマックス1 BY YOU

購入金額 約14万

CONVERSE ALLSTAR オレンジmade in USA



adidas Samba OG アディダス サンバ OG 27.5cm

サイズ 7 1/2

コンバース チャックテーラー フラグメント

日本サイズ 26.5cmぐらい

ナイキ ズーム エア94 ハイ シュプリーム ウィート

サイズ感の詳細は、ルイヴィトンサイトにてご確認下さいませ。

【新品】最安値 New balance BB550PWA グレー 26.5cm



26 新品 SALOMON XT-6 スニーカー Moonscape サロモン

履きやすいです。

NIKE DUNK LOW RETRO PANDA 新品未使用



KITH x New Balance 990 v4 キス ニューバランス

箱無し。予備紐なし。

ゴーストバスターズ ゴースト スマッシャー リーボック 27㎝

別の段ボールにて配送致します。

(CLOTコラボ)コンバース チャックテイラー オールスター ハイ



超希少【新品箱あり】ナイキ エアマックス インパクト 25センチ

1〜2回使用で綺麗な状態だとは思いますが、

UNDERCOVER sacai nike LD Waffle ワッフル

中古ですので、状態は写真にてご確認くださいませ。

エアフォース1 シルバースネーク



希少 匿名配送★スタンスミス B37899 26.5cm 天然皮革 adidas

トラブル防止の為、

SHANE GONZALES × VANS 23SS スニーカー 27.0

プロフィールの確認を

SSZ × 長谷川昭雄 × New Balance 990V5 サイズ27.5

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ルイヴィトン表参道店にて購入。購入金額 約14万サイズ 7 1/2日本サイズ 26.5cmぐらいサイズ感の詳細は、ルイヴィトンサイトにてご確認下さいませ。履きやすいです。箱無し。予備紐なし。別の段ボールにて配送致します。1〜2回使用で綺麗な状態だとは思いますが、中古ですので、状態は写真にてご確認くださいませ。トラブル防止の為、プロフィールの確認を宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

New Balance 9060 "White/Black"新品エアフォース1復刻シルバースネーク26cm黒蛇3M SILVER SNAKEM992 GR 26cm 2021年製 グレー ニューバランスNike Air Jordan 5 "Toro Bravo"NIKE スニーカー AIR FORCE 1 HIGH 07 27.5cmVANS セーラームーンコラボ ハイカットスニーカー 25㎝26.5 atmos NIKE LEBRON XVI LOW AC ほぼ未使用Prada プラダ スニーカー 4E2057 8-1/2 28.5cmAIR JORDAN 1 Lucky Green