新品未使用タグ付き

定価41580円

レディース Mサイズ

最初の1kmからラストの1kmまで、雲行きが怪しくなったり日が暮れたりしても安全に走りたいもの。高輝度反射材をプリントしたLumosコレクションのジャケットなら、暗い場所でも視認性が下がりません。

軽量ながら、PFCフリーのDWR加工で軽い雨を弾き、防風性能に優れた日本製の上質な素材が休憩中でも体温を一定に保ちます。キャップ風のフードは雨や風から目元を守ってくれるので、走ることだけに集中できます。

小さく折りたたんで胸ポケットにしまえるコンパクト設計。加えて、マイクロベンチレーションによる全方向への通気性が長時間の活動でも快適さを維持します。ランニングスタイルや距離を問わず、夜間でも安心して走ることができます。

商品の情報 ブランド オン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド オン 商品の状態 新品、未使用

