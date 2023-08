【メーカー直送】 サイモンミラー USA製ダメージリペアストレートデニム デニム/ジーンズ

【 SIMON MILLER MADE IN THE USA 】サイモンミラー

Ron Herman購入 5万円程

ダメージリペアヴィンテージストレートデニム

ヴィンテージな縦落ちのデニムボディにナチュラルなヒゲやダメージリペアの加工感がバツグンにいい感じです(^^)

無骨なルーズストレートのシルエットで軽く腰ばきしていただくとカッコいいです(^^)

元々ヴィンテージ.ダメージ加工がかなり入っているので、目立つキズや汚れ等無く主観では状態も良いと思いますのでサイモンミラーやロンハーマンがお好きな方や無骨でカッコいいダメージデニムをお探しの方にぜひオススメです(^^)

BODY : コットン100%

カラー : ライトインディゴ

サイズ : 30

ウエスト : 79cm

股上 : 25cm

股下 : 74cm

総丈 : 96cm

ワタリ : 30cm

裾幅 : 20cm

身長173cm.体重63kgの僕がラフにゆったり履けるサイズ感です。

無地の白ティーにバッチリ合います!

僕と体型の近い方や僕よりやや体格の良い方にもオススメです(^^)

⚠︎

USEDアイテムの特性をご理解ご了承の上でのご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

