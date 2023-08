人気の新作 end worlds ワールズエンド ヴィヴィアン vivienne シャツ シャツ

激レア❗️ビンテージ worlds end❗️シャツです。

激レア❗️ビンテージ worlds end❗️シャツです。とても希少な商品だと思います。サイズ 身幅 60cm着丈 フロント 68cm バック85cm肩幅 44cm袖丈 60cm(ダブルカフ幅11cm)古い商品なので全体的に使用感、フェードありますが穴、破れなどは有りません。マニアの間ではかなりの高額取り引きされている物です❗️長期保管により、中古品にご理解のある方のみご検討お願い致します。#ヴィヴィアン ウエストウッド#gold label #ゴールドレーベル#藤原ヒロシ#ワールズエンド#worlds end#vintage #80s#90s#英国製#made in England #ボーイジョージ#ニューロマンティック#new romantic#カルチャークラブ#セディショナリーズ#666#seditionaries#ビンテージ #ヴィンテージ#sidvicious#sex pistols#London punk #パンク#vivienne Westwood#bandtee#sex pistols#セックスピストルズ袖丈···長袖柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋、冬

