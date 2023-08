NIKE AIR JORDAN ALPHA 1

'Air Jordan 1'のデザインをそのままに、素材やクッションをアップグレードした'Air Jordan Alpha 1'。

人気のNIKE エアジョーダンシリーズ

希少なアルファモデルでカラーは青バーシティです。

ブラック×青がカッコいいです。

サイズは27.5cm でソールの減りもほぼなく美品かと思います。

最後の写真、左足の内側のNIKEのマークのところにポツっとキズ?がありますのでご確認下さい。

箱はないので違う箱に入れての発送となります。

中古品であること、自宅保管品であることにご理解ある方でお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

