森 秀雄のリトグラフになります。

昭和レトロ 武 山岳風景 風景画 湖 絵画 アート F15 額縁 フレーム 油絵



ジョン・ラッテンベリー ウィンタースター

作品名

【真作】絵画 松木洋三 油彩4号 富士 逸品 K79

「NEGATIVE MIRROR」

油彩静物画 肉筆 落款印譜有り 額装 前面ガラス無 模写 AJ



韓国画家・李東拭の額入り絵画・サイン有り絵の大きさ等

森 秀雄 (もり ひでお)

岡田紅陽 富士山 写真 額装 富士山に全てを捧げた写真家



☆肉筆保証☆ セルオー(selloh) 油絵 イギリス画家 インテリア 西洋

生年 昭和 10年

絵画 油絵 抽象画 現代アート 海 ブルー 北欧 インテリア F4

没日 平成 24年

「桜島」阿久根律子 油絵 額付き



早瀬 遼 「白樺林」真筆 油絵 絵画

三重県鈴鹿市出身

F6号 手書き ジミー大西 額縁 アクリル 模写 肉筆



雲仙 絵画

師 小磯良平

【真作保証】芹沢銈介「静物」水彩画 直筆サイン 真筆



ヨーロッパ絵画 油彩

昭和34年 東京芸術大学 油絵科卒業

950❣️ ロープノット額 マリンインテリア オブジェ



山口一郎 原画 花 ポストカードサイズ

昭和37年 モダンアート展 新人賞受賞

DEATH NYCビートルズ アンディーウォーホル ムンク 叫び



ピカソ ドラマールの肖像 陶器皿 限定品

昭和58年 国立近代美術館 「裸婦画100年の

あおきが原で不明

歩み展」出品

【カブトニオイガメ】B5 額縁入り



【真作】細川幽斎/玄旨法印歌書切/書簡/掛軸☆宝船☆AC-379

代表作品

ピカソ

湖畔の像

フラワー 絵画 (8)

白い朝

ルーシークリボン アニマルマジック No.24/150 直筆サイン入り

パンジー

小林 敬生 木口木版 版画 絵 額 蘇生の刻

ある予感

メルカリ 額付き(黒)油絵 uF6-070519 可愛い子猫と女の子たち



森夏男作『たてひざ』Sサイズ(A3)

森秀雄の裸婦画は大変希少な作品です

ボルメテウスホワイトドラゴン 複製原画 デュエルマスターズ15周年記念



カシニョール 「蔦」(つた) リトグラフ 額付絵画 美品

永久保存版になります。

【真作】津田白印/梅花図/梅図/掛軸☆宝船☆AB-949



【ILY様専用出品】日本画/人物/F4号

あどけない少女の裸婦画です。

真作保証 油絵 油彩画 鳥飼壽徳 F3 独立美術協会会員



宮沢賢治 「注文の多い料理店 」原画 講 メルヘン⑥

メルカリの売れやすい価格129000円になってます。

【F10号】草間彌生【Mt.Fuji】肉筆/サイン有/アクリル/油彩/油絵/額縁



三尾公三 MIOKOZO サインあり シルクスクリーン 版画

興味ある方宜しくお願い致します。

掛軸 加藤清児 山水図 共箱付き 掛け軸 骨董品



即決価格 パロディ絵画

額装サイズ

おむすび皿

縦 70㎝

油絵 白いモスク 真田武彦 F6号

横 55㎝

ボタニカルアート 水彩画



中国掛軸真作 肉筆保証 古美術 骨董

他にも森秀夫の作品出品してますので

【山陰の風景】 ♦ 森下小枝子 ガラス絵 作家:初期作品 油絵 F4号

宜しくお願い致します。

掛け軸 拓本 版画 枕石待雲帰 悠久 歴史 掛軸 です。



ろうそくに火を灯す painting 原画 油絵

リトグラフ

掛け軸 春光 水墨山水 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

絵画

額縁付き鯉の刺繍画

油絵

【模写】掛軸 中国画家 孟偉『魚楽図』中国画 紙本 肉筆 掛け軸 p020812

油彩

ロン子様専用 サルバドール ダリ DIVINE COME DIE(天使)保証書付

水彩画

Yukiko Uchida _#5 BlueMix_真作_抽象画

水墨画

【真作】絵画 今関鷲人 油彩8号 バラ 春陽会会員 名品 箱・黄袋入 K108

色紙

肉筆☆油絵☆F20号『boy meets girl複雑な想い』Banksy/模写

色紙画

【真作】村瀬環山/大和月瀬梅林遠望之図/春景梅花図/掛軸☆宝船☆AA-652

色紙額縁

掛軸『西国三十三ヶ所霊場御朱印譜』絹本 共箱付 掛け軸 y09121

シルクスクリーン

【たまごご飯様専用】Pirates of the Caribbean 絵画

洋画

【真作】来章/福神二座図/掛軸☆宝船☆AA-958

美人画

【新品未使用】サイボーグ009 版画 限定1000 島村ジョー シリアルナンバー

裸婦

水戸童 「猫」 日本画12号 直筆サイン・落款・共シール有り

少女

3c5-6未使用品 和染小倉百人一首 限定1000部 栗山吉三郎画 桐箱入

老人ホーム

肉筆☆油絵☆F20号『糸杉のある麦畑』ゴッホ/模写

ホテルフロント

池田修三 1974年 てんとう虫

ホテルロビー

ポーラ マッカードル Piano 163/350

ホテル寝室

掛け軸 中居曠谷 平等院雪景 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

旅館

⭐吉田遠志 花鳥木版画 葉月

飲食店

掛け軸 秋渓 SOUVENIR FOR FOREIGNERS

クラブ

和田 徹 油絵 存在感 迫力があります

ホストクラブ

ムツゴロウ 畑正憲、直筆画、サイン入り

スナック

ベルセルク クラウドファンディング 返礼品 逃れられぬ死 キャラファイングラフ

居酒屋

【真作】掛軸 清田紫穂『水墨山水図』絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 p072713

美容院

【ペルシャ宝石画 中サイズ】直接配送品

床屋

田島征三 シルクスクリーン タヌキ

病院

荻須高徳 油彩画 F6号 肉筆/絵画/サイン有/額縁/額装

待合室

開門の兆し 絵画原画

店舗

「赤い肘掛椅子に座る女」ピカソ エディション340 / 500

高塚省吾

絵画 インテリア 油彩 油絵

谷崎勉

岡田茂吉 観音像等6点セット 額装

ヒロヤマガタ

掛軸 3本セットまとめ売り 游鯉図 骨董 アンティーク レトロ 時代物

草間彌生

天然石絵画 貴石画 美術工芸品 アンティーク レトロ

横山大観

イタリア製 ウォールデコ ローズガーデン 宮廷 貴婦人 庭園 陶器 アート

荻須高徳

平成7年8月26日小澤秀雄他 計4点纏め売り 肉筆 キャンバスのみ AX

児玉幸雄

ピカソ ポスター プレゼント 定年祝い 転勤祝い 昇格祝い

伊藤清永

油絵 曳野 豊重

武内和夫

9枚 織物 組織図 春画 40〜50年くらい前

永田浩二

「モブ1」

石川吾郎

大谷翔平直筆サイン 世界50枚限定 希少 激レア 入手困難 早い者勝ち

東韶光

メルカリ 額付き(黒)油絵 uF6-062903 風景(冬景色)

レイモンペイネ

暖色 北欧 インテリア ヴィンテージ シーグラスアート 開運 一点物 皆既月食

レイモンプーレ

軸 月夜狸図 作者不明 MA670

サージマルジス

絹本彩色画 森 寛斎筆 蓬莱山之図 肉筆画 川端玉章鑑定書 極め箱有り

シャロワ

【新品⚫︎未使用】ダビンチ ゴッホ モネ フランス製木製壁掛け3枚

カシニョール

メルカリ 額付き(銀)油絵 uF6-061204 静物(フルーツとカップ)

マレイペライア

さかざきちはる 原画 クウネルくん 2006年

チャールズ・ペニー

☆ 坂本直行 ☆「 ペチュニヤとれんげつつじ」水彩画 ツル様証明書 未使用!

クリスマス

あめ上がりの晴れた空

クリムト

本田蔭軒作 嵐峡暮色 紙本肉筆 共箱 送料込み0531

プレゼント

vignyさま専用 小倉遊亀 「舞妓」 彩美版・作品証明シール有り

一枚の繪

畑正憲 絵画 虎 寅 アート ムツゴロウさん

弁護士事務所

クリムト KISS

歯医者

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

森 秀雄のリトグラフになります。作品名 「NEGATIVE MIRROR」森 秀雄 (もり ひでお)生年 昭和 10年没日 平成 24年三重県鈴鹿市出身師 小磯良平昭和34年 東京芸術大学 油絵科卒業昭和37年 モダンアート展 新人賞受賞昭和58年 国立近代美術館 「裸婦画100年の 歩み展」出品代表作品 湖畔の像 白い朝 パンジー ある予感森秀雄の裸婦画は大変希少な作品です永久保存版になります。あどけない少女の裸婦画です。メルカリの売れやすい価格129000円になってます。興味ある方宜しくお願い致します。額装サイズ 縦 70㎝ 横 55㎝他にも森秀夫の作品出品してますので宜しくお願い致します。リトグラフ絵画油絵油彩水彩画水墨画色紙色紙画色紙額縁シルクスクリーン洋画美人画裸婦少女老人ホームホテルフロントホテルロビーホテル寝室旅館飲食店クラブホストクラブスナック居酒屋美容院床屋病院待合室店舗高塚省吾谷崎勉ヒロヤマガタ草間彌生横山大観荻須高徳児玉幸雄伊藤清永武内和夫永田浩二石川吾郎東韶光レイモンペイネレイモンプーレサージマルジスシャロワカシニョールマレイペライアチャールズ・ペニークリスマスクリムトプレゼント一枚の繪弁護士事務所歯医者

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

掛け軸 縁起高砂之図 よう山油絵 絵画 海の美術館掛け軸 堀広陽 水墨山水 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。真作 美品 ヒロヤマガタ 名作 アースリー イン ローマ 15号大作【真作】坂本楽山人/松上双鶴図/松鶴図/鶴図/掛軸☆宝船☆AC-2611ぴきのねこ 誕生50周年記念複製画【真作】富岡鉄斎/童子精遊図/童子図/人物図/掛軸☆宝船☆AC-87アールジュネス Anmi 夢見るフラミンゴ【真作】木本橋菓/桐小禽画賛/掛軸☆宝船☆AA-962MTG プレイマット Jesper Myrfors