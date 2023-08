昨年購入

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE JUMP & TURN

2.3回着用しましたが出番がないのでホームクリーニングしてクローゼットで保管していました

イエナ ドットストライプブラウス 米倉涼子さん着用



ダイアン フォン ファステンバーグ 花柄 ブラウス トップス

※傷や汚れも無く美品ですが1度着用しているので中古品という事を理解した上でご購入の方、宜しくお願い致します。

Deuxieme Classe ワイヤーウォッシュ ストライプシャツ



アルページュストーリー マントブラウス



専用です(^^)

¥定価価格 18700

LITMUS gathered puffy top



じゃる様おまとめ購入♡

【color】

Acne studious 【32】 シャツ ストライプ レーヨン100% 光沢

ブラック

BELPER 新作 シャツ 新品タグ付き 23SS



カプリシュレマージュ クロップパフシャツ ベージュ 新品

【comment】

【最終値下げ】トレフルプラスワン シェイプトップス 新品未使用

フロッキードット襟が雰囲気のある可愛いブラウスです。

未使用⭐︎フレームワーク ロングシャツ 22AW ブラウンストライプ ゆったり

襟部分は軽さのあるオーガンジーとシャツ素材を

13a20《美品》レオナール スクエアネック チュニックワンピース Lレディース

組み合わせてハリ感をだしました。身頃は上品で風合いがサラリとしていて、肌にやさしいコットンベースのカットソー素材を使用しました。

LGB ルグランブルー チェック柄切り替えロングシャツ ストールシャツ

織物のようなハリ感がありながら伸縮性もあるのも素材の特徴です。

グランマママドーター デニムワンピース 0サイズ

ドロップショルダーとゆったりとしたシルエットのTシャツ。

JIL SANDER/ジルサンダー/21SS/スタンドカラーブラウス/シャツ

やや長めの丈で1枚でも存在感があり、ざっくりとしたニットとのレイヤードなど、気分に合わせて雰囲気を変えてお楽しみいただけます。

オフホワイト ラッフルディテールブラウス



iDea Luce イデアルーチェ ドットブルゾン

【material】

ヨーガンレール 麻混 ブラウス

伸縮性:あり

NOBLE シルキーコットンスプリングカラーシャツ

光沢感:なし

極美品 スピックアンドスパン オーバーサイズ リネンシャツ ラミー ブラウン

透け感:なし(ホワイトはやや透け)

新品 タグ付き ミズイロインド フード付きシャツプルオーバー

生地の厚さ:普通

新品未使用タグ付 style&edit 高島屋セレクトショップ 長尾悦美 シャツ

裏地:なし

todayful ストライプオーバーシャツ 新品



フランクアンドアイリーン スキッパーデニムシャツ バリー インディゴ Sサイズ

【quality】

キャンディースリーブワンピース ブルー

表地:綿61%

(2色)Ank Rouge エンジェルトワルリボンタイ Bigシャツ

ポリエステル39%

マディソンブルーデニムシャツ

衿:ナイロン50%

新品未使用 Verybrain バックリボンVネックブラウス ブルー

レーヨン50%

CRESTBRIDGE チェックゆったりビックシャツ M/新品

衿裏・リボン:ポリエステル55%

美品 LEONARD レオナール 爽やかブルー レディースブラウス

綿45%

AK+1 コットンオーバーサイズシャツ



パブリックトウキョウ 【F】 カールマイヤーギャザーブラウス ベージュ

■手洗い可

STUNNING LURE プリーツブルーゼシャツ

※タンブラー乾燥はお避けください。

argue ヤクウールシャツ over shirt

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

メゾンスペシャル パフスリーブチュニック

※洗濯で多少縮みます

【定価¥64,900 】Polo パッチワーク ジャケット



DECO depuis.1985 2e CHESTS 別注 未使用

【size】

お値下げです イクナ/スズキタカユキ オーガニックコットンのブラウス

F

【新品】TO BE CHIC トップス /rene,foxey、M'sグレイシー

着丈(センターバック~後裾) 66cm

ビッキー ホワイトツイードジャケット

着丈(ネックポイント~前裾) 69.7cm

クロスアンドクロス バルーンスリーブブラウス タグ付

身幅 66.5cm

2023SS 新作 Dolman Sleeve Shirts white 新品

肩幅 62cm

ケイタマルヤマ セーラー長袖ブラウス 日本製 パープル サンプル品

袖丈 22cm

LOEWEヴィンテージブラウス

袖幅 21.5cm

新品同様 フェンディ FF柄 ズッカ柄 長袖 シルクブラウス シャツ 36 XS

袖口幅 21cm

新品♡ TARUN TAHILIANI シルク ブラウス タンクトップ セット

前開き 10cm

Spick&Span コットンシルクティアードフリルスリーブブラウス



【JOURNAL STANDARD】ミリタリージャケット

■made in japan

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

昨年購入2.3回着用しましたが出番がないのでホームクリーニングしてクローゼットで保管していました※傷や汚れも無く美品ですが1度着用しているので中古品という事を理解した上でご購入の方、宜しくお願い致します。¥定価価格 18700【color】ブラック【comment】フロッキードット襟が雰囲気のある可愛いブラウスです。襟部分は軽さのあるオーガンジーとシャツ素材を組み合わせてハリ感をだしました。身頃は上品で風合いがサラリとしていて、肌にやさしいコットンベースのカットソー素材を使用しました。織物のようなハリ感がありながら伸縮性もあるのも素材の特徴です。ドロップショルダーとゆったりとしたシルエットのTシャツ。やや長めの丈で1枚でも存在感があり、ざっくりとしたニットとのレイヤードなど、気分に合わせて雰囲気を変えてお楽しみいただけます。【material】伸縮性:あり光沢感:なし透け感:なし(ホワイトはやや透け)生地の厚さ:普通裏地:なし【quality】表地:綿61% ポリエステル39%衿:ナイロン50% レーヨン50%衿裏・リボン:ポリエステル55% 綿45%■手洗い可※タンブラー乾燥はお避けください。※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。※洗濯で多少縮みます【size】F着丈(センターバック~後裾) 66cm着丈(ネックポイント~前裾) 69.7cm身幅 66.5cm肩幅 62cm袖丈 22cm 袖幅 21.5cm袖口幅 21cm前開き 10cm■made in japan

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品 aLORSシャツGeraldineジェラルディンMARGARET HOWELL★マーガレットハウエル★ノーカラーフリルブラウスイザベルマランエトワール フリルブラウス ブラック36yoriキルト柄パフスリーブGUCCI グッチ トムフォード期 タイトシルエット ドレスシャツダニエラグレジス コットン 黒 フリル ブラウス