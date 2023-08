★商品名

★型番

896283-001

★カラー

ミント✖️ホワイト

★サイズ

23cm

★状態

多少の使用感

★付属品

本体のみ

※木製シューキーパーは付属しません

プラス600円でおつけいたします☆

他にもたくさん出品中です☆

ぜひご覧になってください(*´`*)

NIKE

エアマックス97

エアマックス95

エアフォース1

ヴェイパーマックス

アクアリフト

エアリフト

★商品名ナイキ エアリフト ペールグレー★型番896283-001★カラーミント✖️ホワイト★サイズ23cm★状態多少の使用感★付属品本体のみ※木製シューキーパーは付属しませんプラス600円でおつけいたします☆他にもたくさん出品中です☆ぜひご覧になってください(*´`*)NIKEエアマックス97エアマックス95エアフォース1ヴェイパーマックスアクアリフトエアリフト

