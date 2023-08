akarih アカリエイチ

2回使用。

以下、サイトより

サイズ:free

カラー:ブラック

着丈:123.5cm

バスト:118cm

肩幅:37cm

素材:ecopetポリエステル

コットンブロード

春・夏には1枚は欲しいサラッと着れるone-piece。

ちょっぴり非日常な要素を日常に落とし込んだクチュールライクなdesignに。

腕周りにはたっぷりギャザーを寄せてリボン結びでもそのまま垂らしてもステキなdesign。

又、立体なdesignが故に160cmベースで仕上げ、どんな方にも楽しんで頂き易い丈感に。

pantsを合わせてもサラッと一枚で着こなしてもステキなone-pieceです。

又ecopet素材を使用しており、ペットボトルや繊維屑等が原料なサスティナブルな生地を使用しており地球にも優しい1枚です。

中古品・自宅保管・素人検品のためご理解いただける方のみご購入ください。

気になる点がありましたらコメントお願いします。

発送は普通郵便になります。発送事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。

プロフィールを必ずお読みいただき、ご購入をお願い致します(*^^*)

Naptime

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

