【お買い得！】 値下げ　セイコー アストロンSBXC047 ホワイト　コマ有 腕時計(アナログ)

【商品】セイコー アストロン(SEIKO ASTRON)

【品番】SBXC047

【定価】231,000円(税込)

【状態】2022年購入。数回使用しただけですので比較的美品ですが、あくまで中古品でありますので、ご理解ご了承頂いた方のみご購入ください。コマはありました。

箱、取説は無いです。

【時計詳細】

ムーブメント

キャリバーNo 5X53

駆動方式 ソーラーGPS衛星電波修正

精度 非受信時平均月差±15秒

駆動期間 フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約2年

外装 ケース材質 ステンレス ケースコーティング

ダイヤシールド

ガラス材質 デュアルカーブサファイア

ガラスコーティング

スーパークリア コーティング

ルミブライト あり(針・インデックス)

中留 ワンプッシュ三つ折れ方式

その他仕様 防水

日常生活用強化防水(10気圧)

耐磁 あり

ケースサイズ

厚さ: 13.3 ㎜

横: 42.7 ㎜

縦: 49.9 ㎜

重さ 160.0 g

その他特徴

スクリューバック

スマートアジャスター機構つき中留

その他機能

DST(サマータイム)機能

タイムトランスファー機能

デュアルタイム表示機能

パワーセーブ機能

パワーリザーブ表示機能

パーペチュアルカレンダー機能(2100年2月28日まで)

ワールドタイム機能(39タイムゾーン)

曜日表示機能

過充電防止機能

針位置自動修正機能

カラー···ホワイト

バンド···ステンレスバンド

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

