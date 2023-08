【商品説明】

現行品 プラダ ショルダーバッグ A4収納可能 ロゴ ナイロン レザー ブラック

縦…約20cm

横…約28.5cm

厚さ…約13cm

ハンドル…約32cm

ショルダー…約101㎝〜112.5㎝

仕様:マグネットホック開閉式

ポケット…2ヶ所

色:ブラック

素材:レザー

付属品…保存袋

【状態ランク】

状態ランク…AB

S…新品、未使用or未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

AB…目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れあり

BA…やや傷や汚れあり

B…やや傷や汚れあり

BC…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い

【商品詳細】

部分的に使用感があります。

ファスナーの開閉はスムーズです。

マグネットホックの留まりに問題はありません。

素材のベタつきはありません。

表面が型崩れしています。

金属部分に多少メッキ剥がれがあります。

ショルダーに多少、型崩れがあります。

上記以外に特に目立った傷や汚れはなく、比較的状態の良い商品です。

※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

※発送はメルカリ便のみの対応となります。

他発送方法はお受けしかねますので、ご了承ください。

EO574-44

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

