最安価格 Rod 【David様専用】Null [WTH] 4枚セット 英語版 茶R マジック：ザ・ギャザリング

無のロッド/Null Rod [WTH] 茶R

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

無のロッド/Null Rod [WTH] 茶R英語版 4枚セットになります。David様以外の方が購入された場合、適当なコモンカードを送付致します。その旨、同意の上で購入ください。たとえ未読の場合でも同意と見做します。#そらMTG先日、晴れる屋さんの査定ではSP+(スライトリープレイド+)として判定頂いたので、かなり綺麗な部類ですが念の為、プレイド扱いとしています。https://www.hareruyamtg.com/ja/user_data/card_conditionカードショップ様の常ですが…減額の幅に納得できなかったためこちらで改めて出品しています。梱包は2重スリーブの上から1枚ずつプラスチックローダーに入れて梱包専用段ボール+チャック付きOPP袋+プチプチ付き封筒を予定しています。発送はらくらくメルカリ便です。喫煙者なし、ペットなし宜しくお願い致します。

