注目の福袋をピックアップ！ 【PSA10】ブラック・マジシャン・ガール　 ウルトラレア　HC01-JP003 その他

【PSA10】ブラック・マジシャン・ガール ウルトラレア HC01-JP003
美品 ポケモンカード ムンク モクロー プロモ
2022年2月19日発売『HISTORY ARCHIVE COLLECTION』収録。
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2022年に登場した新規イラストのブラックマジシャンガール。
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元々イラスト人気の高いカードということもあり、低い封入率と相まって高額となっています。
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PSA10鑑定枚数(2023年3月現在)：246枚
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年度：2022年
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型番：HC01-JP003
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レアリティ：ウルトラレア
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出品者用管理番号：225
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【PSA10】ブラック・マジシャン・ガール ウルトラレア HC01-JP0032022年2月19日発売『HISTORY ARCHIVE COLLECTION』収録。2022年に登場した新規イラストのブラックマジシャンガール。元々イラスト人気の高いカードということもあり、低い封入率と相まって高額となっています。PSA10鑑定枚数(2023年3月現在)：246枚年度：2022年型番：HC01-JP003レアリティ：ウルトラレア出品者用管理番号：225【検索用】#トレカ#トレーディングカード#TCG#遊戯王#遊戯王カードゲーム#ブラマジ#ブラックマジシャン#ブラックマジシャンガール#ダークマジシャン#ダークマジシャンガール#字レア#シクガール#DarkMagician#DarkMagicianGirl#ステンレス#PSA鑑定品#PSA最高評価#GEMMT10#20th#20TH#25th#25TH#ブルーアイズホワイトドラゴン#レッドアイズブラックドラゴン#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#ピカチュウ#リザードン#リーリエ#アセロラ#マリィ#ミモザ#かんこうきゃく#Yu-Gi-Oh!#15AX-JPM01#20TH-JPC55#DMMD-JP001#DP23-JP000#LE5-002#YAP1-JP006#15AY-JPA04#HC01-JP003#DR01-JPA02#RD/G001-JP002#G3-11#20TH-JPC55#2017-JPP01#SD16-JPSE3#15AX-JPM01#MB01-JP011#YCPC-JP005#P4-01#15AY-JPB03#15AY-JPC10#YU-01#DT12-JP014#DP16-JP009#MVPL-JP001#RD/DD02-JP004