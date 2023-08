ディズニープリンセスのベビーグッズも大集合 1970's キッズビンテージ リーバイス 3rd タイプ スウェード JKT ジャケット/上着

超レアな70年代ころのLevi's 70805 / 3rdタイプ キッズ版スエードジャケット

長いことキッズビンテージを見てきましたが3rdタイプのスエードジャケットに出会ったのはこの1枚のみです

コレクターの方ぜひ!

ロットナンバー 70805-0026

サイズは実寸 着丈(全長)約47cm、身幅約38cmで8才相当

目立ったキズよごなく年代を考えるとGreat Vintage Conditionと思います

古着・ヴィンテージ品にご理解のある方のみご検討をお願いします

#indigoblueforkids

出品中のキッズ商品、YOUTHサイズのアイテムはハッシュタグ ”indigoblueforkids”にて検索できますのでぜひご覧下さい

#indigobluefordenim

出品中のLEVI’S, Lee, Wranglerのデニム3大ブランドのアイテム、それ以外のデニム関連アイテムも含めてハッシュタグ ”indigobluefordenim”にて検索できますのでぜひご覧下さい

#indigoblueforwestern

出品中のカウボーイやネイティブ・インディアンなどウエスタンをテーマとしたアイテムはハッシュタッグ ”indigoblueforwestern”にて検索できますのでぜひご覧下さい

商品の情報 商品のサイズ 130cm ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

