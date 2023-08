FIVE WOODS ファイブウッズ

ブラウン 本革

4.5年前に新古品のB品として購入。

購入してから一度も使用していません。目立ったキズスレ等ほぼなく非常に綺麗な状態だと思います。

Modern Pack 16L グリーン

あくまで個人の見解です。

優しい色合いのブラウンなので男女どちらでもお使いいただけるかと思います。

【ブランド】FIVE WOODS / ファイブ ウッズ

【シリーズ】PLATEAU / プラトウ

【型 番】39184

【カラー】BROWN/ブラウン

【サイズ】W17×H32×D7cm

【素 材】本体:牛革(オイルドソフトステア)

内装:ポリエステルジャガード

【生産国】日本

【付属品】保存袋・箱(箱のキズスレ、変形多少ありです)

(付属品の箱は配達の際につぶれる可能性あります)

ご了承下さい。

箱不要な方はお取引きの際にお申し出下さいませ。

自宅保管、素人検品になりますので神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい。

中古品にご理解のある方、宜しくお願い致します(*^^*)

⚠️プロフ必読

⚠️ネコを飼っています。

⚠️ネコアレルギーの方はご注意!!

#FIVEWOODS

#ファイブウッズ

#ボディーバッグ

#リュック

#リュックサック

#林五

#ブラウン

#BROWN

#トートバッグ

#ビジネスバッグ

#39184

FIVE WOODS ボディーバック PLATEAU プラトウ ブラウン

素材...本革

カラー...ブラウン

柄・デザイン...無地

商品の情報 ブランド ファイブウッズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

