◎リピーター様商品価格より10%割引させて頂きます。

コメントにてお申し出下さい。

◆はじめに◆

目立つ傷や汚れにはピンクの付箋を貼り付けて写真に載せています。必ず写真をご確認下さい。確認した方のみご購入願います。

購入後の確認漏れによるキャンセルは致しておりません。必ず写真を見て下さい。

◆出品者プロフィールを必ずご覧下さい

◇ブランド

Ms.REIKO(ミズ レイコ)

正面にシミあります。

リボンがほつれかけています。

写真を見て下さい。

◇通し番号

M011

◇サイズ

11号

◇色味

ホワイト ブラックストライプ

◇素材

トリアセテート90%

ポリエステル10%

◇平置き採寸(素人採寸です)

肩幅 43cm

身幅 43cm

着丈 103cm

◆マネキンのサイズ

バスト 約84cm

ウエスト約62cm

ヒップ 約85cm

肩幅 約36cm

高さ(土台から襟上まで)約140cm

◆ご説明

デザイナー池浦鈴子さんによる高級婦人服ブランド「ミズレイコ」1960年に北九州で創業。

美空ひばりさん、田辺聖子さんら著名人にも愛用者が多く、ノンエイジ ノンシーズン ワンマテリアルを核にレリーフワークをモチーフとしたデザインが特徴の国産高級ブランドです。

環境配慮に着目し、天然パルプから生まれたサスティナブルな素材「トリアセテート繊維 ソアロン」を使用。近年注目の高まるSDGsにも早い時期から取り組まれています。

◆ご確認

・2023年6月にクリーニング済みです

・靴やバッグは撮影用のものです。販売するのはお洋服のみです。

・全て素人採寸、素人検品です(多少の誤差や見落とし等ございます)

・サイズ表記のない商品はフリーサイズと記載させて頂きます

・送料を安くする為なるべくコンパクトに畳んで梱包致します事をご理解下さい

・クローゼットにしまっていた為特有のにおいを感じる場合がございます事をご了承下さい。

ご検討の程宜しくお願い致します。

入学式 卒業式 卒園式 七五三 成人式 結婚式 披露宴 お葬式 祭礼 礼服 冠婚葬祭 フォーマル パーティー スーツ オケージョン レリーフワーク お祝い 演奏会 ms reiko ikeura 昭和レトロ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 傷や汚れあり

