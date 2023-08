グローバル版Xiaomi Pad 5です。

日本語で問題なく使用できます。

開封直後からミヤビックスの保護フィルムと保護ケースを付けており、ほとんど使用しておりませんでしたので、非常に綺麗な状態です。

前面が三つ折り出来てスタンドにもなるフロントマグネット保護ケースもお付けします。

もちろん付属品の充電器とケーブルもあります。

購入時の輸送で化粧箱の隅には少しヨレがあります。

#Xiaomipad5

#Xiaomi

#タブレット

#android

サイズ

高さ:254.69 mm

幅:166.25 mm

厚さ:6.85 mm

重量:511 g

ディスプレイ

サイズ:11 インチディスプレイ

解像度:1,600 x 2,560(WQHD+)

275 ppi

リフレッシュレート:120 Hz

輝度:500 nits(typ)

10 億色以上

DCI-P3 をサポート

プロセッサー

Qualcomm® Snapdragon™ 860

カメラ

リアカメラ:1,300 万画素

4k | 30fps

1080p | 30fps

720p | 30 fps

フロントカメラ:800 万画素

1080p | 30 fps

720p | 30 fps

スピーカー

4 スピーカー

Dolby Atmos®に対応

ストレージ&RAM

6 GB + 128 GB

6 GB + 256 GB

LPDDR4X RAM + UFS 3.1 ストレージ

※デバイスにプリインストールされるオペレーティングシステムとソフトウェアの格納により、使用できるストレージと RAM はメモリーの合計容量よりも小さくなります。

バッテリー

8,720 mAh(typ)

接続性

Bluetooth 5.0

Wi-Fi プロトコル 802.11a/b/g/n/ac

USB-C

OS

MIUI 12.5 for pad (Android™ 11ベース)

商品の情報 ブランド シャオミ 商品の状態 未使用に近い

