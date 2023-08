✨✨限定カラー✨✨

※スプラトゥーン2のソフトは付属しません。

※こちら有機ELモデルではありません。

*値下げ交渉はご遠慮頂いております。

予めご了承下さい。

■■付属品■■

⚪︎スイッチ本体

⚪︎Joy-Con左右(グリーン&ピンク)

⚪︎ドック

⚪︎Joy-Conグリップ

⚪︎外箱、内箱

⚪︎ACアダプター

⚪︎HDMIケーブル

⚪︎Joy-Conストラップ左右(ブラック)

※袋は本体のみあります。

以上で全てです。

※マリオオデッセイのソフトは付属しません。

■■状態■■

総合【C】

使用感はありますが動作は良好です。

《動作》【A】

初期化済。

マリオオデッセイのソフトを使用し、

Joy-Conスティック

各ボタン

音量調整

タッチパネル反応

テレビへの接続

充電器、ドック接続

Wi-Fi接続

スティック補正、確認済、良好です。

《本体》【C】

使用感があります。

画面、所々キズありです。

裏側、全面にスレキズがあります。

《ドック》【B】

所々スレキズがあります。

《Joy-Con、ストラップ》【B】

やや使用感があり細かいスレが所々あります。

《グリップ》【C】

全体的にスレキズがあり、汚れもあります。

《箱》【B】

所々、角に凹みや剥がれ、汚れ、スレキズ、小さな凹みがあります。

店舗印シール貼ってます。

【N 新品】

【S 未使用に近い】

【A 非常に良い】

【B 良い】

【C普通】

【D少し悪い】

【E 悪い】

※個人的な主観ではありますが分かりやすくランク分けしております。

#かりあさSwitch一覧

⇧他のSwitchはこちらをタップ⇧

※状態はあくまで素人検品、個人の主観となります。

※ 記載にないスレ、キズ、汚れなどもしかしたらあるかもしれませんがご容赦ください。

※すり替え防止対策としてシリアルナンバーを控えさせて頂きます。

※説明文の無断使用は禁止行為です。

■■発送■■

防水で袋へ入れ、クッション材を入れたダンボールにて発送します。

*匿名配送*

*送料込み*

*即購入OK*

商品の情報 ブランド ニンテンドースイッチ 商品の状態 傷や汚れあり

