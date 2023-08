【超特価sale開催】 ダービー ✨️極美品✨COACH オールレザー パープル トートバッグ トートバッグ

ご覧いただきありがとうございます❗️

イルビゾンテ トートバッグ【美品】イルビゾンテ レザートート■匿名メルカリ便配送



■カラー

パープル purple 紫色

■仕様

ポケットの数

外側0

内側1

■付属品

チャーム

■素材

レザー

■サイズ(cm)

・ヨコ:32

・タテ:28

・マチ:9.5

・持ち手:54

・重量:530g

※平置き測定です。

※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。

■配送

宅配便

※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。

■購入場所

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

■状態

多少の使用感はありますが、

目立った汚れや破れは見当たらず、全体的にキレイな状態。

まだまだ長くご愛用頂けるかと思います。

ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします!

⚠️ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします‼️

⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します‼️

■注意事項

・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。

・トラブル防止のため、いかなる場合も購入された方を最優先とさせて頂きます。

・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。

✨✨フォロー割引✨✨

お得なフォロー割を用意しております❗️

詳しくはプロフィールよりご確認ください(^^)

フォロワー限定セールなども行っているので、

是非フォローお待ちしております‼️

他にもたくさんの素敵な商品をご紹介中❗️

#FBsBrandAvenueCOACH

タイプ別はこちら❗️

#FBsBrandAvenueトートバッグ

管理番号 AC010617A

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます❗️COACH コーチダービー オールレザーハンドバッグ トートバッグ肩掛け A4サイズバック かばん 鞄手持ち 手提げかばんレザー 本革 革 皮シボ革 ペブルドレザー通勤 通学 旅行フォーマル エレガンス おしゃれ 素敵シンプル マグネット チャームメンズ レディース■カラーパープル purple 紫色■仕様ポケットの数外側0内側1■付属品チャーム■素材レザー■サイズ(cm)・ヨコ:32・タテ:28・マチ:9.5・持ち手:54・重量:530g※平置き測定です。※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。■配送宅配便※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。■購入場所大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)■状態多少の使用感はありますが、目立った汚れや破れは見当たらず、全体的にキレイな状態。まだまだ長くご愛用頂けるかと思います。ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします!⚠️ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします‼️⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します‼️■注意事項・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。・トラブル防止のため、いかなる場合も購入された方を最優先とさせて頂きます。・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。✨✨フォロー割引✨✨お得なフォロー割を用意しております❗️詳しくはプロフィールよりご確認ください(^^)フォロワー限定セールなども行っているので、是非フォローお待ちしております‼️他にもたくさんの素敵な商品をご紹介中❗️#FBsBrandAvenueCOACHタイプ別はこちら❗️#FBsBrandAvenueトートバッグ管理番号 AC010617A

