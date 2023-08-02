新品即決 BALMAIN ロゴ メンズTシャツ XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー...ブラック

キシンさん専用。

袖丈...半袖

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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

HUMAN MADE ビートルズ Beatles

季節感...春, 夏

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数回着用しましたが

【Tシャツ】FENDI レア 今だけ値下げ

汚れや毛玉、プリント割れなど

APE × SAINT Mxxxxxx HVN & Hell TEE XL

ありません。

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ホームクリーニング済み。

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たたみジワあります。

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黒にシルバーのロゴです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド バルマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春, 夏数回着用しましたが汚れや毛玉、プリント割れなどありません。ホームクリーニング済み。たたみジワあります。黒にシルバーのロゴです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド バルマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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