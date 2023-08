期間限定キャンペーン ★未開封品★特典付きPS4版　新すばらしきこのせかい限定版＆特典＆攻略本セット 家庭用ゲームソフト

ご覧いただきありがとうございます。

ケイブ いばら



スクウェアエニックスe-storeで

限定発売されました

【ゲームソフト】

PS4 新すばらしきこのせかい限定版

NEO: The World Ends with Bag

と

【攻略本】

新すばらしきこのせかい 公式ガイドブック+設定資料集

(こちらは限定販売ではありません)と

特典で頂いたエリアアクリルキーホルダー

「センター街」と、「スクランブル交差点」の

3点もお付けします。

合計5点のセット出品となります。

前作が好きで購入したのですが

ゲームをする時間がなく出品することにしました。

お探しの方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

★バラ売りはしません★

PS4版です。

Nintendo Switch版ではありませんので

ご注意ください。

商品説明です

↓

『新すばらしきこのせかい NEO: The World Ends with Bag』が数量限定で登場!

■セット内容

・PlayStation4版のパッケージソフト『新すばらしきこのせかい』

・音楽CD『新すばらしきこのせかい ミニサウンドトラック』

ゲーム実装楽曲の中から、厳選した15曲で構成されたミニサウンドトラック(CD)です。

パッケージは7inchレコード風の存在感のある仕様となっております。

・アートブック『新すばらしきこのせかい アートブック』

『死神のゲーム』の参加者たちの豊富なイラストを、チームごとに収録したアートブック。

他にもゲームを司る死神や、バッジなどのCoolなイラストが盛りだくさんです。

表紙は小林元描き下ろしのイラストを透明アクリルスリーブに印刷した特別仕様です。

※B5判/並製・透明アクリルスリーブ仕様/80ページ

・カンバッジ&ピンバッジ『新すばらしきこのせかい カンバッジ & ピンバッジセット』

・ぶらさがりポーチ『新すばらしきこのせかい ぶらさがりポーチ <にゃんタン>』

・レコードバッグ『新すばらしきこのせかい レコードバッグ』

商品の情報 ブランド プレイステーション4 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。スクウェアエニックスe-storeで限定発売されました【ゲームソフト】PS4 新すばらしきこのせかい限定版NEO: The World Ends with Bagと【攻略本】新すばらしきこのせかい 公式ガイドブック+設定資料集(こちらは限定販売ではありません)と特典で頂いたエリアアクリルキーホルダー「センター街」と、「スクランブル交差点」の3点もお付けします。合計5点のセット出品となります。前作が好きで購入したのですがゲームをする時間がなく出品することにしました。お探しの方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。★バラ売りはしません★PS4版です。Nintendo Switch版ではありませんのでご注意ください。商品説明です↓『新すばらしきこのせかい NEO: The World Ends with Bag』が数量限定で登場!■セット内容・PlayStation4版のパッケージソフト『新すばらしきこのせかい』・音楽CD『新すばらしきこのせかい ミニサウンドトラック』 ゲーム実装楽曲の中から、厳選した15曲で構成されたミニサウンドトラック(CD)です。 パッケージは7inchレコード風の存在感のある仕様となっております。・アートブック『新すばらしきこのせかい アートブック』 『死神のゲーム』の参加者たちの豊富なイラストを、チームごとに収録したアートブック。 他にもゲームを司る死神や、バッジなどのCoolなイラストが盛りだくさんです。 表紙は小林元描き下ろしのイラストを透明アクリルスリーブに印刷した特別仕様です。 ※B5判/並製・透明アクリルスリーブ仕様/80ページ・カンバッジ&ピンバッジ『新すばらしきこのせかい カンバッジ & ピンバッジセット』・ぶらさがりポーチ『新すばらしきこのせかい ぶらさがりポーチ <にゃんタン>』・レコードバッグ『新すばらしきこのせかい レコードバッグ』

