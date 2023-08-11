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ふるさと納税 NOKTON Voigtlander CLASSIC F1.4 40mm レンズ(単焦点)

商品の説明

コシナ　VOIGTLAENDER NOKTON CLASSIC　40mm F1.4 VM SC
◎前期型◎8枚玉◎ Super Takumar 50mm F1.4 L396

Super Takumar 50mm F1.4 黄変なし フィルター付 L700
M型ライカマウントのSC（シングルコーティング）の単焦点レンズです。
70mm F2.8 DG MACRO [ソニーE用]
2023年4月にアマゾンで購入しましたが、AFシグマレンズ購入のため放出いたします。レンズ、外観とも無傷で、新品同様です。
Canon キャノン FL 58mm f/1.2 分解清掃済 完動品 美品
純正のフード（LH-6）、およびKenkoレンズプロテクターをお付けします。
【美品】CANON FD 35㎜ F2.0 S.S.C

シグマ カメラレンズ 56mm F1.4 DC DN フジフィルムX
付属品：
ご購入予定品　Ai AF Fisheye-NIKKOR 16mm F2.8D
元箱、レンズキャップ（前後）、レンズフード、レンズプロテクター、
Nikon ニコン S2 & Nikkor-H.C 5cm f2
コシナ保証書
Nikon AF-S 300 F4D

mamiya sekor c 45 2.8

★良品★ キヤノン Canon New FD 50mm F1.2 FDマウント

☆格安☆ SIGMA135mm f1.8 EFマウント用
#コシナ
☆解像度の高い単焦点レンズ♪☆ Nikon AF 60mm F2.8 #5728
#VOIGTLAENDER
Carl Zeiss Touit 12mm F2.8 ソニーEマウント
開放F値···～1.5未満

Super Takumer 50mm f1.4

商品の情報

商品のサイズニコンFマウント
ブランドホクトレンダー
商品の状態未使用に近い

SONY Sonnar T＊ E 24mm F1.8 ZA　SEL24F18Z

Nikon ニコン New Nikkor 85mm f1.8 非Ai

SONY単焦点SEL35F18（値下げ交渉可）

SONY T*FE35F2.8 ZA(SEL35F28Z)美品
コシナ　VOIGTLAENDER NOKTON CLASSIC　40mm F1.4 VM SCM型ライカマウントのSC（シングルコーティング）の単焦点レンズです。2023年4月にアマゾンで購入しましたが、AFシグマレンズ購入のため放出いたします。レンズ、外観とも無傷で、新品同様です。純正のフード（LH-6）、およびKenkoレンズプロテクターをお付けします。付属品：元箱、レンズキャップ（前後）、レンズフード、レンズプロテクター、コシナ保証書#コシナ#VOIGTLAENDER開放F値···～1.5未満

商品の情報

商品のサイズニコンFマウント
ブランドホクトレンダー
商品の状態未使用に近い

ふるさと納税 NOKTON Voigtlander CLASSIC F1.4 40mm レンズ(単焦点)

13分钟前

ふるさと納税 NOKTON Voigtlander CLASSIC F1.4 40mm レンズ(単焦点)

¥37,000 ¥21,090

(税込) 送料込み
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