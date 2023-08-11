ふるさと納税 NOKTON Voigtlander CLASSIC F1.4 40mm レンズ(単焦点)

コシナ VOIGTLAENDER NOKTON CLASSIC 40mm F1.4 VM SC

◎前期型◎8枚玉◎ Super Takumar 50mm F1.4 L396



Super Takumar 50mm F1.4 黄変なし フィルター付 L700

M型ライカマウントのSC（シングルコーティング）の単焦点レンズです。

70mm F2.8 DG MACRO [ソニーE用]

2023年4月にアマゾンで購入しましたが、AFシグマレンズ購入のため放出いたします。レンズ、外観とも無傷で、新品同様です。

Canon キャノン FL 58mm f/1.2 分解清掃済 完動品 美品

純正のフード（LH-6）、およびKenkoレンズプロテクターをお付けします。

【美品】CANON FD 35㎜ F2.0 S.S.C



シグマ カメラレンズ 56mm F1.4 DC DN フジフィルムX

付属品：

ご購入予定品 Ai AF Fisheye-NIKKOR 16mm F2.8D

元箱、レンズキャップ（前後）、レンズフード、レンズプロテクター、

Nikon ニコン S2 & Nikkor-H.C 5cm f2

コシナ保証書

Nikon AF-S 300 F4D



mamiya sekor c 45 2.8



★良品★ キヤノン Canon New FD 50mm F1.2 FDマウント



☆格安☆ SIGMA135mm f1.8 EFマウント用

#コシナ

☆解像度の高い単焦点レンズ♪☆ Nikon AF 60mm F2.8 #5728

#VOIGTLAENDER

Carl Zeiss Touit 12mm F2.8 ソニーEマウント

開放F値···～1.5未満

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ホクトレンダー 商品の状態 未使用に近い

コシナ VOIGTLAENDER NOKTON CLASSIC 40mm F1.4 VM SCM型ライカマウントのSC（シングルコーティング）の単焦点レンズです。2023年4月にアマゾンで購入しましたが、AFシグマレンズ購入のため放出いたします。レンズ、外観とも無傷で、新品同様です。純正のフード（LH-6）、およびKenkoレンズプロテクターをお付けします。付属品：元箱、レンズキャップ（前後）、レンズフード、レンズプロテクター、コシナ保証書#コシナ#VOIGTLAENDER開放F値···～1.5未満

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ホクトレンダー 商品の状態 未使用に近い

Super Takumer 50mm f1.4SONY Sonnar T＊ E 24mm F1.8 ZA SEL24F18ZNikon ニコン New Nikkor 85mm f1.8 非AiSONY単焦点SEL35F18（値下げ交渉可）SONY T*FE35F2.8 ZA(SEL35F28Z)美品