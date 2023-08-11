ふるさと納税 NOKTON Voigtlander CLASSIC F1.4 40mm レンズ(単焦点)

コシナ VOIGTLAENDER NOKTON CLASSIC 40mm F1.4 VM SC
◎前期型◎8枚玉◎ Super Takumar 50mm F1.4 L396
Super Takumar 50mm F1.4 黄変なし フィルター付 L700
M型ライカマウントのSC（シングルコーティング）の単焦点レンズです。
70mm F2.8 DG MACRO [ソニーE用]
2023年4月にアマゾンで購入しましたが、AFシグマレンズ購入のため放出いたします。レンズ、外観とも無傷で、新品同様です。
Canon キャノン FL 58mm f/1.2 分解清掃済 完動品 美品
純正のフード（LH-6）、およびKenkoレンズプロテクターをお付けします。
【美品】CANON FD 35㎜ F2.0 S.S.C
シグマ カメラレンズ 56mm F1.4 DC DN フジフィルムX
付属品：
ご購入予定品 Ai AF Fisheye-NIKKOR 16mm F2.8D
元箱、レンズキャップ（前後）、レンズフード、レンズプロテクター、
Nikon ニコン S2 & Nikkor-H.C 5cm f2
コシナ保証書
Nikon AF-S 300 F4D
mamiya sekor c 45 2.8
★良品★ キヤノン Canon New FD 50mm F1.2 FDマウント
☆格安☆ SIGMA135mm f1.8 EFマウント用
#コシナ
☆解像度の高い単焦点レンズ♪☆ Nikon AF 60mm F2.8 #5728
#VOIGTLAENDER
Carl Zeiss Touit 12mm F2.8 ソニーEマウント
開放F値···～1.5未満
Super Takumer 50mm f1.4
商品の情報
|商品のサイズ
|ニコンFマウント
|ブランド
|ホクトレンダー
|商品の状態
|未使用に近い
SONY Sonnar T＊ E 24mm F1.8 ZA SEL24F18Z
Nikon ニコン New Nikkor 85mm f1.8 非Ai
SONY単焦点SEL35F18（値下げ交渉可）
SONY T*FE35F2.8 ZA(SEL35F28Z)美品
コシナ VOIGTLAENDER NOKTON CLASSIC 40mm F1.4 VM SCM型ライカマウントのSC（シングルコーティング）の単焦点レンズです。2023年4月にアマゾンで購入しましたが、AFシグマレンズ購入のため放出いたします。レンズ、外観とも無傷で、新品同様です。純正のフード（LH-6）、およびKenkoレンズプロテクターをお付けします。付属品：元箱、レンズキャップ（前後）、レンズフード、レンズプロテクター、コシナ保証書#コシナ#VOIGTLAENDER開放F値···～1.5未満
商品の情報
|商品のサイズ
|ニコンFマウント
|ブランド
|ホクトレンダー
|商品の状態
|未使用に近い