商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 やや傷や汚れあり

コールマンのLEDミニチュアランタンです。単4電池2本で点灯します。本体のみで箱と付属品はありません。中古品であることをご理解の上ご検討ください。よろしくお願いいたします。

