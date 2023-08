チェルシー

1994〜1996年

90's

サイズ M(伸縮性有)

カラー オレンジ

着丈約66cm

身幅約51cm

肩幅約45cm

袖丈約19.5cm

1994〜96 年チェルシーUMBRO COORSトレーニングTシャツです!

色落ちの良いユーロリーバイスと合わせて、コーバースオールスター・ジャックパーセル等で合わせるとストリートでもカッコよく着こなせると思います!

2枚目の画像の様にピタッと着るとイケてると思います!

多分…(._.)

お探しの方は是非(^^)

リアムギャラガー

oasis

オアシス

NIKE adidas

マンチェスターシティ

マンチェスターユナイテッド

バルセロナ

レアルマドリード

ミラン インテル

ユベントス

柴田ひかり

在原みゆ紀

常田大希

小松菜奈

菅田将暉

あいみょん

お一ついかがでしょうか?

古着やストリートファッションにご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。

素人採寸の為多少の誤差はお許しください。

返品等承っておりません。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンブロ 商品の状態 未使用に近い

チェルシー UMBROCOORSトレーニングTシャツアンブロクアーズ1994〜1996年90'sサイズ M(伸縮性有)カラー オレンジ着丈約66cm身幅約51cm肩幅約45cm袖丈約19.5cm1994〜96 年チェルシーUMBRO COORSトレーニングTシャツです!色落ちの良いユーロリーバイスと合わせて、コーバースオールスター・ジャックパーセル等で合わせるとストリートでもカッコよく着こなせると思います!2枚目の画像の様にピタッと着るとイケてると思います!多分…(._.)お探しの方は是非(^^)リアムギャラガーoasisオアシスNIKE adidasマンチェスターシティマンチェスターユナイテッドバルセロナレアルマドリードミラン インテルユベントス柴田ひかり在原みゆ紀常田大希小松菜奈菅田将暉あいみょんお一ついかがでしょうか?古着やストリートファッションにご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。素人採寸の為多少の誤差はお許しください。返品等承っておりません。よろしくお願いします。

