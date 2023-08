☑︎商品紹介

大人気のTimbuk2のメッセンジャーバッグ

明るいカラーでデザイン性のあるグリーン×イエロー

コンパクトなSサイズ

☑︎ブランド

TIMBUK2

☑︎商品名

かばん

グリーン イエロー

ラスタ レゲエ

リフレクト

刺繍

通勤 通学 遊び

y2k tech

メンズ

レディース

☑︎サイズ S

横30cm

縦24cm

マチ13cm

☑︎商品状態

美品

使用感少なく目立った傷汚れありません。

-----------------------------------------------------

商品の情報 ブランド ティンバックツー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

