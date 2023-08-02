超話題新作 ランバン　LANVIN スニーカー スニーカー

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商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ランバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

UK6=JP25.5 少しゆったりめな気がしますので２６センチくらいの感覚です。ベッカム愛用ランバンスニーカー5〜6回着用，美品だと思います。ご検討宜しくお願い致します。カラー モカ つま先はブラックになります。専用の袋 箱もおつけします。気になる事や値段交渉などあれば、コメントお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ランバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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