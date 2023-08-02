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超話題新作 ランバン　LANVIN スニーカー スニーカー

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ナイキ　スニーカー　N354

newbalance 878 united arrows 別注モデル
ベッカム愛用ランバンスニーカー
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ご検討宜しくお願い致します。
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カラー　モカ　つま先はブラックになります。
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気になる事や値段交渉などあれば、コメントお願いします。

ニューバランス M990RB4 V4 29cm US11 中古品 状態良。

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商品のサイズ25.5cm
ブランドランバン
商品の状態目立った傷や汚れなし

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UK6=JP25.5 少しゆったりめな気がしますので２６センチくらいの感覚です。ベッカム愛用ランバンスニーカー5〜6回着用，美品だと思います。ご検討宜しくお願い致します。カラー　モカ　つま先はブラックになります。専用の袋　箱もおつけします。気になる事や値段交渉などあれば、コメントお願いします。

商品の情報

商品のサイズ25.5cm
ブランドランバン
商品の状態目立った傷や汚れなし

超話題新作 ランバン　LANVIN スニーカー スニーカー

40分钟前

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