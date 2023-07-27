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ワンピなど最旬ア！ SONY ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン WF-1000XM3 イヤフォン

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去年から使用しておりました。
コンハウ様専用 JBL TOUR PRO 2 ワイヤレスイヤホン

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ケースとイヤホンの右は正常で、全く変わりなく使用可能です。
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イヤーピースは外してお送り致します。
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【新品未使用】SONY ワイヤレスイヤホン WF-1000XM3
ペットなし、喫煙者もいません。
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即購入可能です。
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商品の状態やや傷や汚れあり

Apple AirPods エアーポッズ 左耳

新品未開封　Airpods 第3世代　MPNY3J/A
去年から使用しておりました。ケースとイヤホンの右は正常で、全く変わりなく使用可能です。イヤホンの左のみ、接続不可能です。イヤーピースは外してお送り致します。ペットなし、喫煙者もいません。即購入可能です。ワイヤレスイヤホン ワイヤレスイヤフォン 無線イヤホン 無線 無線イヤフォン ヘッドホン ヘッドフォン ワイヤレスヘッドホン ワイヤレスヘッドフォン 無線ヘッドホン 無線ヘッドフォン プラチナシルバー シルバー ベージュ ホワイト マイク付き 完全ワイヤレス プラチナ 充電ケース WF-1000XM1 WF-1000XM2 WF-1000XM4 ノイズキャンセル ノイキャン 6時間 右耳 左耳

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商品の状態やや傷や汚れあり

ワンピなど最旬ア！ SONY ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン WF-1000XM3 イヤフォン

31分钟前

ワンピなど最旬ア！ SONY ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン WF-1000XM3 イヤフォン

¥15,000 ¥12,750

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ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン WF-1000XM3 : 完全ワイヤレス/ Amazon Alexa搭載 /Bluetooth/ハイレゾ相当 最大6時間連続再生 2019年モデル / マイク付き 360 Reality Audio認定モデル ブラック WF-1000XM3 BM

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