vintageショップにて購入

エプロン付きダブルニーのオフホワイトで大きすぎないサイズは貴重なお品です。ブルーのステッチもお洒落です。

ペイント汚れやダメージ具合、使い込まれてvintageのかっこいい風合いとなっております。

左サイドの一番上のボタンが欠損しています。私は缶バッジをつけて着用していました。

色あせ,シミ,ホツレ,汚れ等々ございます。vintage特有の風合いをご理解頂ける方のご購入をお願い致します。

【size 】ウエスト 約86cm

ヒップ 約98cm

股下 約71cm

ワタリ 約66cm

裾幅 約50cm

細かい部分の画像がご覧になりたい方はお気軽にコメント下さい。

可能な限り画像追記致します(^_^)

出来るだけ近い色目の画像をアップしましたが、多少の誤差はご容赦下さい。

【画像2~10枚目】

※現在、お値引きは考えておりません。あくまでも中古品ですので、ご理解頂きご購入お願いいたします。

MILITARY TSUNAGI TYPE D | MONITALY_モニタリー

カーハート CARHARTT オーバーオール ワークパンツ希少カラー一点物古着.

新品【トミージーンズ】ブロックパネル デニム オーバーオール つなぎ L

値下げ中! コリンボ オーバーオール ビブオーバーオール デッキ デニム

【SON OF THE CHEESE】濃紺WOOL地 オーバーオール

CWU-27/P フライトスーツ トップガンマーベリック

USA製 80s ヴィンテージ ラウンドハウス デニムオーバーオール

carhartt オーバーオール FRシリーズ

☆希少☆SEARS エプロン付きダブルニーオーバーオール

Y's 迷彩 つなぎ

ネイバーフッド NEIGHBORHOOD booker オーバーオール

MAC TOOLS マックツール サロペット オーバーオール L 黒 作業服

VANSON つなぎ Lサイズ

40s 50s ビンテージ 米軍実物 US NAVY デッキオーバーオール

ユニバーサルオーバーオール サロペット オーバーオール

NEAT×Dickies オーバーオール

デットストック品 90s carhartt オーバーオール

00s 米空軍USAF CWU-27/P カバーオール つなぎ フライトスーツ

リーバイス オーバーオール Sサイズ

本日22時まで NEIGHBORHOOD オールズ オールインワン つなぎ 名作

ヴィンテージ/ディッキーズ/ヒッコリー/オーバーオール/BELIZE

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

