【60％OFF】 BELINDAダウンジャケット ダウンジャケット

BEL21-024]

ー限定500着で販売されていた商品で 既に完売しているので 公式からはもう手に入りませんー

◾︎重くて暖かいダウンは当たり前ですよね。

"皆さん軽くて暖かいダウンを求めているのです”

◾︎【それを再現してくれたのがこのダウンジャケット】

1度手に取って肌で感じてください。

この保温性で未体験の身軽さが体験できます。

◾︎ダウンの素材は3Mシンサレート

◾︎シンサレートとは?

◾︎高機能中綿素材の略で薄くても暖かい断熱素材。

身体の熱を外に逃さず、しかも湿気を通すので超快適。

◾︎暖かくて、重たい、分厚いのは当たり前」

◾︎「暖かくて、とにかく軽い、厚くない これを可能にした最高級のダウンです。

◾︎登山や真冬に適した某ハイブランドと 差がないほどの暖かさになります。

◾︎またフードには高価でいまは中々手に入らない ホワイトのオリジナルファーを仕様しております。

◾︎※ファーは取り外し可能です

◾︎この冬、是非手に入れて欲しいこの本格ダウン。

●表面に光沢感をもたせた特殊な加工を施し、 高級感と色気が目立つハイスペックダウンに。

●艶っとした表面はもちろん、形もふわっとした ボリューム感のあるシルエットで高級感を与えます。

◾︎シンサレートが誇る高い保温性とベリンダならではのデザインがMIXしたスペシャルなダウンジャケットです。

サイズ表一覧 着丈/身幅/肩幅/袖丈 M 80/55/46/63

model:178cm70kg M着用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベリンダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

