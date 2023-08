ブランドのギフト PLOOM SOOR ブラックデニム Overall Charlie パンツ

SOOR PLOOM / 22AW

SOOR PLOOM / 22AWCharlie Overall - Black Denimサイズ:1yタグありオーガニックコットン100%男女兼用年中着用可能生地も柔らかめ3段階調整可能ボタン1番短いボタン 着丈約60〜61cm1番長いボタン着丈約66cm1度短時間のみ着用 デニム用洗剤にて手洗い済みヴィンテージ感あるブラックデニムなので、スレなどは元々のものです。soor人気のオーバーオール、チャーリー公式より購入された新品未使用タグ付きを購入しましたが、他カラーでのサイズが手に入ったので、お探しの方にお譲りします。1歳前から2歳半くらいのサイズ感かと。1yは国内セレショでも、ほとんど取り扱いなくこちらは再販もなく貴重です。海外製品の裁縫の甘さなどご理解ください。他サイトにも出品しているので、予告なく削除もあります、ご了承下さい。プロフィール必ずご確認下さい。#soorploom #ソーアプルーム #海外子供服 #ロンパースカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···デニム、その他季節感···春、夏、秋、冬

