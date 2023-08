ヴィヴィアンウエストウッド カモフラージュ

【型番】

VWH023

【商品説明】

フロントにはフラップのついたポケットを備え、メイン素材は耐久性のあるコーデュラナイロンを使用するなど、機能性にも優れたこだわりのシリーズ。大きめサイズのリュックでポケットも充実しています。開閉は再度のチャックからも可能です。普段使いはもちろんのことレジャーシーンでも活躍すること間違いなしのアイテム。

【仕様】

機能:マグネット×巾着式開閉

外側マグネットポケット×3

内側オープンポケット×3

【サイズ】

縦47cm

横28cm(サイドポケット含まず)

マチ15cm

ショルダー最長80cm

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください

【素材】

ポリエステル/牛革

【生産国】

日本

【カラー】

カーキ

【状態】

新品未使用品、保存袋付き

※新品商品ですが自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください

※展示品の皮革製品のため多少のキズ、汚れなどがございます

Vivienne Westwood

ヴィヴィアンウエストウッド

Vivienne Westwood MAN

ヴィヴィアンウエストウッドマン

Vivienne Westwood ANGLOMANIA

ヴィヴィアンウエストウッドアングロマニア

メンズ

レディース

ブランド

リュックサック

バックパック

キャンバスリュック

キャンバスバッグ

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

ビジネスバッグ

トラベルバッグ

スポーツバッグ

ボストンバッグ

かごバッグ

カゴバッグ

ポーチ

マルチケース

鞄

プレゼント

ギフト

クリスマス

バレンタインデー

ホワイトデー

母の日

父の日

卒業祝い

入学祝い

入社祝い

新卒

新学期

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 新品、未使用

ヴィヴィアンウエストウッド カモフラージュバックパック リュックサック カーキ新品未使用品、専用保存袋付きです。未使用ですが展示品のため、多少の傷や汚れがございます。シンプルなデザインなので、男女問わずお使いいただけます★プレゼントにもおすすめです★柔らかめな素材のため、軽く畳んで発送いたします。即購入大歓迎です。★その他のバッグ類も出品してますので、下記よりぜひご覧ください♪↓↓#アイス_ブランドバッグ類★ヴィヴィアンウエストウッドの商品はこちら♪↓↓#アイス_ヴィヴィアンウエストウッド商品【型番】VWH023【商品説明】フロントにはフラップのついたポケットを備え、メイン素材は耐久性のあるコーデュラナイロンを使用するなど、機能性にも優れたこだわりのシリーズ。大きめサイズのリュックでポケットも充実しています。開閉は再度のチャックからも可能です。普段使いはもちろんのことレジャーシーンでも活躍すること間違いなしのアイテム。 【仕様】機能:マグネット×巾着式開閉外側マグネットポケット×3 内側オープンポケット×3【サイズ】縦47cm横28cm(サイドポケット含まず)マチ15cm ショルダー最長80cm ※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください【素材】ポリエステル/牛革【生産国】日本【カラー】カーキ【状態】新品未使用品、保存袋付き※新品商品ですが自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください※展示品の皮革製品のため多少のキズ、汚れなどがございますVivienne WestwoodヴィヴィアンウエストウッドVivienne Westwood MANヴィヴィアンウエストウッドマンVivienne Westwood ANGLOMANIAヴィヴィアンウエストウッドアングロマニアメンズレディースブランドリュックサックバックパックキャンバスリュックキャンバスバッグハンドバッグショルダーバッグビジネスバッグトラベルバッグスポーツバッグボストンバッグかごバッグカゴバッグポーチマルチケース鞄プレゼントギフトクリスマスバレンタインデーホワイトデー母の日父の日卒業祝い入学祝い入社祝い新卒新学期

