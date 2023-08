人気を誇る 【29.5cm】asics ballaholic gel-quantum 180 スニーカー

【29.5cm】

アシックス ゲル-クォンタム 180 "ボーラホリック" クリーム/メトロポリス

1201A398

タグ付き、です。

このサイズは、希少であると言えます。

試着のみで、屋外使用はありません。

画像7のように

室内保管の際についた微細な汚れがあります。

そのことを考慮していただいた上で

ご検討よろしくお願いします。

即購入、大歓迎です。

専用の箱がないため

代替の箱での発送になります。

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド ボーラホリック 商品の状態 未使用に近い

