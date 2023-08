人気モデル/シリーズ···Patagonia ダスパーカ

愛用していたため使用感は多少ありますが、目立った傷や汚れはなく、満足して着ていただけると思います!

材質もとても柔らかく、軽くて、温かくて言うことナシです!

サイズは、写真ではMですが、着用感では大きめですので、Lと記載させていただいています!

男女兼用で、女性でもダボっとカッコ良く着ていただけると思います!

※10枚目の写真にあるように、裾に小さな穴がいくつかあります。着用にあたってはまったく問題ありません。

※クリーニング済みです!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

