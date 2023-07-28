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価格は安く HYSTERIC bv7. GLAMOUR ボタンジャケット フリース スタジャン

商品の説明

ヒステリックグラマーのスタジャンレディースLサイズ相当です
bv7. HYSTERIC GLAMOUR フリース ボタンジャケット
フリース生地の温かい素材☆
VERMEIL par iena別注スタジャン
HGのロゴワッペンが可愛いデザイン♪
JH Design Betty Boop ジャケット
色合いはクリーム色×ワインレッドです
AVIREX　スタジャン
若干使用感あります
新品未使用　レディース　エイプ　スカジャン　リバーシブル　スタジャン
フリーサイズタグ表記ですが、着用感レディースLサイズ相当として出品してます。
ガーナ様　【美品】OLLEBOREBLA　アルベロベロ　ジャケット　ぶたさん
下記採寸数値をご確認ください
フレームワーク　ナイロンツイルMA1
身幅49cm,着丈51cm,肩幅約41cm,袖丈約54cm
bv7. HYSTERIC GLAMOUR フリース ボタンジャケット

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ラグラン袖
JH Design Betty Boop ジャケット
カラー...薄いベージュ
AVIREX　スタジャン
柄・デザイン...ロゴ・ワンポイント
新品未使用　レディース　エイプ　スカジャン　リバーシブル　スタジャン
フード...フードなし
ガーナ様　【美品】OLLEBOREBLA　アルベロベロ　ジャケット　ぶたさん
季節感...春, 秋, 冬
フレームワーク　ナイロンツイルMA1

bv7. HYSTERIC GLAMOUR フリース ボタンジャケット
他にも古着やメンズ、レディース、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズや秋服、冬服も出品してますので是非ご覧下さい！

VERMEIL par iena別注スタジャン

商品の情報

商品のサイズL
ブランドヒステリックグラマー
商品の状態やや傷や汚れあり

JH Design Betty Boop ジャケット

AVIREX　スタジャン

新品未使用　レディース　エイプ　スカジャン　リバーシブル　スタジャン

ガーナ様　【美品】OLLEBOREBLA　アルベロベロ　ジャケット　ぶたさん

フレームワーク　ナイロンツイルMA1

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ヒステリックグラマーのスタジャンレディースLサイズ相当ですフリース生地の温かい素材☆HGのロゴワッペンが可愛いデザイン♪色合いはクリーム色×ワインレッドです若干使用感ありますフリーサイズタグ表記ですが、着用感レディースLサイズ相当として出品してます。下記採寸数値をご確認ください身幅49cm,着丈51cm,肩幅約41cm,袖丈約54cmラグラン袖カラー...薄いベージュ柄・デザイン...ロゴ・ワンポイントフード...フードなし季節感...春, 秋, 冬他にも古着やメンズ、レディース、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズや秋服、冬服も出品してますので是非ご覧下さい！

商品の情報

商品のサイズL
ブランドヒステリックグラマー
商品の状態やや傷や汚れあり

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8分钟前

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